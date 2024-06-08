BIGBANG Still Alive (スンリ version)

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
先日発売され大ヒットを記録したBIGBANG(ビッグ・バン)のミニアルバム「Alive」がスペシャルエディション・アルバムになってかえってきた!本商品はクリアフォルダーがついた「台湾独占限定盤」。現在ワールドツアー「BIGBANGALIVETOUR2012」を開催中のBIGBANG。日本はもちろんアジア諸国や北米、南米、ヨーロッパなども巡回予定で、今後の活躍に益々注目と期待が集まる。今作「StillAlive」は「Alive」の“続編\"とも言えるスペシャルアルバムで、新曲5曲を加えた全9トラックを収録!短いイントロナンバーだった「ALIVE」を編曲したオープニングトラック「STILLALIVE」を筆頭に、メンバーのG-Dragonが作詞を手がけた「MONSTER」、ビート感が爽快な「くるくる(BINGLEBINGLE)」など。このエディションには歌詞を掲載したブックレット(24ページ)と日本でも有名な写真家・LeslieKee(レスリー・キー)撮影の写真集(36ページ)、クリアフォルダー(全6種類の中からランダムに1枚)がついてくる!#BIGBANG＃ビッグバン＃スンリ
http://narcologia.ru/goods/interconnect722470.html
http://narcologia.ru/goods/ramshackle173866.html
http://narcologia.ru/goods/revamp176722.html
5th Mini Album SPECIAL EDITION: STILL ALIVE [Random Version]
BIGBANG/Still Alive : BIGBANG Special Edition (ランダムバージョン ...
Special Edition 'Still Alive' - BIGBANGのアルバム - Apple Music
BIGBANGSpecial Edition - Still Alive (ランダムバージョン) (韓国盤)
YESASIA: BIGBANG Special Edition - Still Alive (影音豪華慶功盤 ...
BIGBANG (빅뱅) - STILL ALIVE (Color Coded Lyrics Eng/Rom/Han)
YESASIA: イメージ・ギャラリー - BIGBANG Special Edition - Still ...
BIGBANG 韓国で６月３日に「Still Alive」をリリース！！ - ひまひま広場
BIGBANG
BIGBANG / STILL ALIVE (Special Edition) K-POP [BIGBANG] interAsia
BIGBANGが綴る、目まぐるしく変化し続ける時代のマスターピース「Still ...
Big Bang: Still ALIVE | A Slice of Life
BIGBANG、米iTunesで30位に！…“韓国歌手唯一” - Kstyle
http://narcologia.ru/goods/interconnect722470.html
http://narcologia.ru/goods/ramshackle173866.html
http://narcologia.ru/goods/revamp176722.html
5th Mini Album SPECIAL EDITION: STILL ALIVE [Random Version]
BIGBANG/Still Alive : BIGBANG Special Edition (ランダムバージョン ...
Special Edition 'Still Alive' - BIGBANGのアルバム - Apple Music
BIGBANGSpecial Edition - Still Alive (ランダムバージョン) (韓国盤)
YESASIA: BIGBANG Special Edition - Still Alive (影音豪華慶功盤 ...
BIGBANG (빅뱅) - STILL ALIVE (Color Coded Lyrics Eng/Rom/Han)
YESASIA: イメージ・ギャラリー - BIGBANG Special Edition - Still ...
BIGBANG 韓国で６月３日に「Still Alive」をリリース！！ - ひまひま広場
BIGBANG
BIGBANG / STILL ALIVE (Special Edition) K-POP [BIGBANG] interAsia
BIGBANGが綴る、目まぐるしく変化し続ける時代のマスターピース「Still ...
Big Bang: Still ALIVE | A Slice of Life
BIGBANG、米iTunesで30位に！…“韓国歌手唯一” - Kstyle