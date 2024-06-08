BIGBANG Still Alive (スンリ version)

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先日発売され大ヒットを記録したBIGBANG(ビッグ・バン)のミニアルバム「Alive」がスペシャルエディション・アルバムになってかえってきた!本商品はクリアフォルダーがついた「台湾独占限定盤」。現在ワールドツアー「BIGBANGALIVETOUR2012」を開催中のBIGBANG。日本はもちろんアジア諸国や北米、南米、ヨーロッパなども巡回予定で、今後の活躍に益々注目と期待が集まる。今作「StillAlive」は「Alive」の“続編\"とも言えるスペシャルアルバムで、新曲5曲を加えた全9トラックを収録!短いイントロナンバーだった「ALIVE」を編曲したオープニングトラック「STILLALIVE」を筆頭に、メンバーのG-Dragonが作詞を手がけた「MONSTER」、ビート感が爽快な「くるくる(BINGLEBINGLE)」など。このエディションには歌詞を掲載したブックレット(24ページ)と日本でも有名な写真家・LeslieKee(レスリー・キー)撮影の写真集(36ページ)、クリアフォルダー(全6種類の中からランダムに1枚)がついてくる!#BIGBANG＃ビッグバン＃スンリ