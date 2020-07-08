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ムスタングタイプ ブリッジ 高さ調整可能タイプ アンカー付
商品番号 U17271392615
商品名

ムスタングタイプ ブリッジ 高さ調整可能タイプ アンカー付
ブランド名 Usmall
特別価格 税込 1,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ムスタングタイプ　ブリッジ高さ調整可能タイプアンカー付サイズ：86×19mmピッチ：11.2mmアンカー径9φ長さ20mm
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