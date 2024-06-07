宝塚ファーストフォトブック vol.3 柚香光

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商品詳細
「宝塚ファーストフォトブックvol.3柚香光」定価:￥1698購入した後何度か読み、DVDも再生しております。目立った汚れはありませんが、表紙、裏表紙の端などに細かな擦れなどはありますので、中古品ということをご理解の上ご検討ください。水濡れ防止をして発送致します。出品がはじめてのため、何かお気になる点がありましたらご連絡いただけましたら幸いです。即購入可能です。
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