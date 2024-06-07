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宝塚ファーストフォトブック vol.3 柚香光
商品番号 X64940906798
商品名

宝塚ファーストフォトブック vol.3 柚香光
ブランド名 Xvital
特別価格 税込 4,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

「宝塚ファーストフォトブックvol.3柚香光」定価:￥1698購入した後何度か読み、DVDも再生しております。目立った汚れはありませんが、表紙、裏表紙の端などに細かな擦れなどはありますので、中古品ということをご理解の上ご検討ください。水濡れ防止をして発送致します。出品がはじめてのため、何かお気になる点がありましたらご連絡いただけましたら幸いです。即購入可能です。
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