ヨウジヤマモト　書籍、雑誌、切り抜きなど

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ヨウジヤマモト関連の書籍、雑誌、切り抜きなど数十点出品致します。(大きく括ると13点です、1枚目8点、2枚目5点)10年ほどかけて集めました。書籍は外側にカビが目立つ書籍もあります。中古品であることをご理解の上ご購入をお願いいたします。【1枚目】左上段から ①surface ②装苑 1993年9月号 ③装苑 1997年2月号 ④装苑 2003年2月号左下段から ⑤新視浅 ⑥highfashion2008年8月号 ⑦highfashion2008年6月号 ⑧ミスターハイファッション 1996年6月号【2枚目】左から ①3,4枚目の説明をご参照ください ②FASHIONNEWSSpecial2011年3月号 ③SUPERYohjiYamamoto ④V\u0026Aヨウジヤマモト写真集(中古相場13,000円) ⑤Rizzoli山本\u0026ヨウジ(中古相場10,000〜14,000円)【3枚目】2枚目の1番左画像のアップです。【4枚目】3枚目の中身です。・装苑賞受賞時のインタビューコメント(雑誌コピー)・2009年の年賀状に描かれていた山本耀司氏のデッサン(コピー)・その他雑誌の切り抜きなど数十点同封いたします。#ヨウジヤマモト#YohjiYamamoto#山本耀司#ピナバウシュ#ヴィムヴェンダース#装苑#装苑賞