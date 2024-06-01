鬼滅の刃 コミック 全23巻 帯付 吾峠呼世晴＋公式ファンブック2巻

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商品詳細
目立った傷や汚れ折れはありません。鬼滅の刃コミック全23巻帯付です。公式ファンブック２巻は帯なし。TVアニメ鬼滅の刃刀鍛冶の里編面白かったですねーアニメの映像美と迫力に釘付けでしたね(≧▽≦)そして鬼滅の刃柱稽古編がTVアニメ化決定！コミック全23巻とファンブック２巻で予習復習にいかがでしょうか？「鬼滅の刃 全23巻」「鬼滅の刃 公式ファンブック 鬼殺隊見聞録」→帯なし「鬼滅の刃 公式ファンブック 鬼殺隊見聞録・弐」→帯なし・付録の札・しおりなし
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