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土門拳古寺巡礼主人が、購入してからタンスの上に飾って置いただけの状態で保存していたものです、新品未使用ですが、長年の自宅保存の為、未使用に近い状態として出品します。カバーに長年の焼け、汚れがありますがそれも上の方だけがより色褪せているだけの様に思います。とても重いのでこれからの保管に四苦八苦しそうで、どなたか興味をお持ちの方に、お譲りしたいとと思います。