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SEVENTEEN FML 東京来場者限定トレカのみ ユニバ
商品番号 O64206930861
商品名

SEVENTEEN FML 東京来場者限定トレカのみ ユニバ
ブランド名 Ovital
特別価格 税込 4,300 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SEVENTEENFML東京ドーム来場者限定トレカ・ユニバ※13枚コンプ抜け無し、CDは付きません。※初期傷やスレなどがある場合がございますのでご理解頂ける方のみご購入お願い致します。即購入️⭕️
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