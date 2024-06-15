BLACKPINK × VERDY トートバッグ

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商品詳細
『BLACKPINK』BORNPINKPop-UpExperienceトートバック購入特典、非売品のバックになります。ソウルのポップアップストアにて海外製品の為、、初期傷、スレ等ある場合がございます。また、未開封の商品に関しましては中身の検品は出来ておりません。気になる方はご購入をお控え下さい。即購入OK!9/19~の発送になりますので発送期日を4~7日に設定させて頂いております。上記以外で質問等ありましたらトラブル防止の為、ご購入前にお願い致します。
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