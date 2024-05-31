プレイステーションアドヴァンストVG2箱、説明書付きです。シュリンク付きです。帯が日焼けしています（写真3枚目）未開封は希少だと思います。プチプチに包んでゆうパケットポストで発送します値下げ交渉は歓迎ですが希望額を書いてください。複数まとめ買いしていただける場合はお値引きさせて頂きます。こちらのタグからご覧下さい。#みさとPS気になる点があれば気軽にコメント下さい。



アドヴァンストVG2 プレイステーション 新品未開封-



☆希少 状態良好☆PS アドヴァンスト V.G.2 - 家庭用ゲームソフト



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サウンドトラック「アドヴァンスト V.G.2」-



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