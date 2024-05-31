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アドヴァンストVG2　プレイステーション　新品未開封
商品番号 W17634373028
商品名

アドヴァンストVG2　プレイステーション　新品未開封
ブランド名 プレイステーション
特別価格 税込 6,820 円
在庫状況 あり

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商品詳細

プレイステーションアドヴァンストVG2箱、説明書付きです。シュリンク付きです。帯が日焼けしています（写真3枚目）未開封は希少だと思います。プチプチに包んでゆうパケットポストで発送します値下げ交渉は歓迎ですが希望額を書いてください。複数まとめ買いしていただける場合はお値引きさせて頂きます。こちらのタグからご覧下さい。#みさとPS気になる点があれば気軽にコメント下さい。
http://narcologia.ru/goods/plaque492907.html
http://narcologia.ru/goods/Addict560318.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation128021.html

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