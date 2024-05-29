【新品+クリアファイル+カード】仮面ライダー 資料写真集 1971-1973

仮面ライダー資料写真集1971-1973未開封新品です。シュリンク未開封 オビ付き同時に購入した物が初版本だったのでおそらく初版本と思われる。(保証はできません)はなまるうどんコラボシン・仮面ライダーオリジナルクリアファイル付き中身確認のため開封しましたが未使用品です。その時点では傷、スレ等はありませんでした。劇場入場者特典カードカルビーシン仮面ライダーチップス カード付き■内容紹介1971年4月3日から1973年2月10日に放送された不朽の特撮TV作品『仮面ライダー』の資料写真集が、庵野秀明（映画『シン・仮面ライダー』脚本/監督）責任編集により発売となります。仮面ライダーファン必携の書籍です。■主な収録内容・放送当時の写真1000点以上（モノクロで撮影された写真も多数収録）、石ノ森章太郎によるデザイン画をはじめ当時の貴重な資料も掲載・漫画家・村枝賢一（『仮面ライダーSPIRITS』『新仮面ライダーSPIRITS』）と庵野秀明（『シン・仮面ライダー』脚本/監督）の特別対談完璧を求める方や神経質な方はご遠慮願います。#シン・仮面ライダー#はなまるうどん#庵野秀明#仮面ライダー



「仮面ライダー 資料写真集 1971－1973」（カラー発行）[お届け予定：2023年2月中旬]



仮面ライダー 資料写真集 1971－1973』: 仮面ライダーシリーズ｜東映 ...



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仮面ライダー 資料写真集 1971－1973 -の商品詳細 | 蔦屋書店 ...



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仮面ライダー 資料写真集1971－1973 - 青春タイムトラベル ～ 昭和の街角



仮面ライダー』生誕50周年記念・庵野秀明責任編集 「仮面ライダー 資料 ...



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