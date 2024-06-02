カット野菜実務ハンドブック 長谷川美典 調理 料理 食品衛生

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カット野菜実務ハンドブックをお譲りします。数回目を通した後、本棚に置いてあったので、比較的美品かと思います。ただし、なにぶん、かなりの年数経ったものですので、相応の経年劣化があります。あくまでも中古品扱いですので、ご理解ご納得いただいた上でご入札願います。 ※当方が気づきました範囲での商品状態は記載しておりますが、誠実なお取引をしたいと思っておりますので故意による過小説明はしておりません。 一方、どうしても見落としがあり、万が一、汚れ、折れ、付箋添付等があるかもしれません。 それでもご容赦いただける方のみご入札願います。