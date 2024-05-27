ワーグナーさまよえるオランダ人。スコア（オイレンブルク）

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商品詳細
所有物整理のため出品します。中はきれいだと思いますが、経年（5年くらい）のため背表紙が少し日焼けをしています。写真に参照時の付箋が写っていますが、出品時は取ります。値段交渉について連絡はお受けしますが、申し訳ございませんが回答でなく出品後の価格調整で対応いたします。20×14×4.5ミリで、送付は宅急便コンパクト便を予定しています。8月中出品予定で延長ご希望の場合などはご連絡を下さい。
http://narcologia.ru/goods/conception593157.html
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