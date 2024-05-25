【3枚新品未開封】山口組三代目　三代目襲名　山口組外伝 3枚セット

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商品詳細
・新品未開封品です。 綺麗に保管してあったので、美品です。・その他質問ございましたら、コメントください。＊配送方法を変更する場合がございます。ご了承ください。三代目襲名('74東映)」高倉健/松尾嘉代/小沢茂弘定価:￥4500#高倉健#松尾嘉代#小沢茂弘#CD・DVD山口組三代目('73東映)」高倉健/菅原文太/山下耕作定価:￥4500#高倉健#菅原文太#山下耕作#CD・DVD「山口組外伝九州進攻作戦('74東映)」菅原文太/渡瀬恒彦/山下耕作定価:￥4500+税
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