良品　YAMAHA　ヤマハ　YFL-211S フルート Eメカニズム

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商品詳細
この度はご覧頂きありがとうございます。その他、管楽器(フルートやクラリネットなど)を販売しておりますので、気になる方はどうぞよろしくお願いします！↓#☆★yutan★☆管楽器の部屋【ブランド】YAMAHAヤマハyamaha【商品名】YFL-211S【付属品】本体、Eメカニズム（本体付属）、ハードケース【コンディション】Eメカニズム付属。菅体、キー状態良好です、タンポに若干傷みありますが演奏に支障はありません。通常使用に伴う小キズやスレはありますが、全体的に目立つ傷や汚れ等なく状態良好です。中学生の娘が大切に使っておりました。【アイテム】フルートEメカニズ厶【喫煙】 喫煙者はおりません。【ペット】 飼っておりません。【梱包】プチプチとリサイクルダンボールや巻きダンボール、ラップなど状況に合わせて梱包させて頂きます。【発送】発送は基本的には3日以内で行います。こちらの商品は中古品になりますが、アルコール除菌、清掃をして出品させて頂いておりますのでご安心下さい。こちらはあくまで中古品になります。商品の評価は主観的な内容になりますのでご了承下さい。※こちらの商品は即購入歓迎です！その他ご不明な点などございましたら、コメントからお問い合わせ下さい。種類...フルートレベル...初心者種類...フルートアクセサリー・パーツ...ケースレベル...初心者
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http://narcologia.ru/goods/procurement959233.html
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