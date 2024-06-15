BTS 防弾少年団 チケット 半券 ソウルコン

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①2017年2/18THEWINGSTOURソウル公演②2017年12/9THEWINGSTOURFINALソウル公演③2018年8/26LOVEYOURSELFLYSソウル公演の半券チケットセットバラ売りの場合、1枚あたり4555円⚠︎チケットは擦れ傷、汚れがあります。⚠︎チケットの個人情報部分は黒く塗りつぶしております。ご理解頂ける方のみご購入くださいませ。⚠︎①2017年2/18THEWINGSTOURの裏面には、チケットチェック時のスタッフによる書き込みがございます。写真2枚目参照ください。ご理解頂ける方のみご購入くださいませ。スリーブ、硬質ケースに入れて発送致します。素人保存のため、神経質な方の購入はお控え願います。※即購入可bts防弾少年団ナムジュンソクジンジンJHOPEホソクジミンテテテヒョンVジョングクグク