WORST 全33巻(1+9巻以降初版・特典付き)・他4冊

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商品詳細
「WORST全33巻」1巻+9巻以降初版定価:￥419・25巻シール付き+帯は折って挟んでいます。・1巻の上部に濡れ痕？のようになっていますが読むページには特にシミなどはありません。「Worst外伝」初版・帯付き定価:￥419「WearetheWorst!\"クローズ\"\u0026\"Worst\"キャラクターブック」初版定価:￥752「WORST外伝ゼットン先生1-2巻」初版定価:￥630#月刊少年チャンピオン編集部#高橋ヒロシ#高橋_ヒロシ#本#コミック／コミック#鈴木大#鈴木_大#山本真太朗#山本_真太朗
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