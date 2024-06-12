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彩凪翔さん直筆サイン入りフォトブックとお葉書セット4枚
商品番号 F34281322315
商品名

彩凪翔さん直筆サイン入りフォトブックとお葉書セット4枚
ブランド名 Fswirl
特別価格 税込 2,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

元宝塚歌劇団の彩凪翔さんの卒業後初めての写真集です。直筆サイン入りです。現役時代の御礼状と退団後のお葉書もお付けします。合計4枚。#宝塚歌劇団#宝塚歌劇#彩凪翔
http://narcologia.ru/goods/response778942.html
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