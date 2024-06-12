PlayStationVita TV 16GB 本体 ソフト まとめ売り

☆SONYPlayStationVITATVVTE-1000本体、ソフト等まとめ売りです。プレイステーションVitaTV本体、メモリーカード16GB、各種ケーブル、コントローラ、ソフト11本です。本体、コントローラ、ソフトケースに小傷汚れ等有り。本体起動確認済み。初期化は行っていません。ソフトは全てを起動確認していません。★起動確認済みですが全ての動作を確認したわけではありません。またお手持ちの機種との相性もありますので動作の確実性を保証するものではありません。自宅保管品ですので以上にご理解頂ける方のみ宜しくお願い致します。ゲームを探すなら→#ウミネコゲームレトロゲームも沢山取り扱っております。複数購入等ご相談ください。color:WHITEゲーム機本体種類:PlayStationVITAポータブル・据置タイプ:据置タイプ#ソニー#SONY#PSVITATV#ソニー#PSVITA



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