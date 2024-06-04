access/LIVE ARCHIVES BOX Vol.2〈完全生産限定盤・…

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「access/LIVEARCHIVESBOXVol.2〈完全生産限定盤・3枚組〉」希少品あの頃、擦り切れるほどみたVHSがBlu-rayになりました。限定生産されたタイムカプセルのようなBlu-ray今は再始動して、華々しく活動している2人ですが、あの93年ならではな2人はやはり心躍ります今でも踊れてしまう振りの数々スウィートサイレンスだって、ラーイアーイズだって、さらっと体が動くんです。どれだけ間が空いたって、歌詞がすらすら出てきちゃうそんなあの頃へ、自然とタイムスリップさせてくれるんです一度再生のみ特典の、delicateplanet通称デリプラのツアーパンフデザイン、クリアファイルをセットでおつけします外袋はご希望があればおつけしますデリプラといえば、顔が真っ黒になったシルバーグローブ。懐かしい内容accessLIVEARCHIVE映像集第二弾!貴重な初期LIVE作品初HD化!Disc1は1992年11月のデビューからわずか340日で実現した初の武道館のLIVEVIDEO「LIVEREFLEXIONSSYNC-ACROSSJAPANTOUR'93ACCESSTOSCOND」と、その舞台裏で撮影された映像も編集し制作された「LIVEREFLEXIONSACCESSTOSECOND~REWIND~」を収録Disc2はデビューから凝縮された2年間の活動の集大成とも言えるアリーナツアーの最終公演、横浜アリーナのLIVEVIDEO「LIVEREFLEXIONSIISYNC-ACROSSJAPANTOUR'94DELICATEPLANETARENASTYLE」と、このLIVEVIDEOの発売当時に初回特典として封入されたチケットで観ることのできたビデオコンサートの映像を収録。Disc3には“SYNC-ACROSSJAPANTOUR'94DELICATEPLANET\"1994年9月2日武道館の、同年12月4日にNHKBS2で放送された映像「accessLivein武道館」を収録。これらの貴重な映像が高画質\u0026高音質で収録される待望の映像集(DVDには今回ブラッシュアップされた映像と音声を収録)完全生産限定盤#access#浅倉大介#貴水博之