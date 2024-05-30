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川端龍子作　陶板画　「孫悟空」　スタンド付　額装　N　4621A
商品番号 K82073793871
商品名

川端龍子作　陶板画　「孫悟空」　スタンド付　額装　N　4621A
ブランド名 Ksmall
特別価格 税込 4,300 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大きさ　額厚さ約2cm　幅約49.6cm×20cm　陶板　幅約39.5cm×13.2cm土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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