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- 川端龍子作 陶板画 「孫悟空」 スタンド付 額装 N 4621A
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商品詳細
大きさ 額厚さ約2cm 幅約49.6cm×20cm 陶板 幅約39.5cm×13.2cm土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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