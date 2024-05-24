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【BLコミック】全初版・帯付‼️『ゾンビハイドセックス』5冊\u0026アニメイト特典10点
商品番号 L76377985947
商品名

【BLコミック】全初版・帯付‼️『ゾンビハイドセックス』5冊\u0026アニメイト特典10点
ブランド名 Lswirl
特別価格 税込 2,736 円
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商品詳細

【商品内容】■『ゾンビ・ハイド・セックス』1〜5巻■アニメイト購入特典10点○限定セット「小冊子」3点(3〜5巻有償特典)○「4Pリーフレット」4点(1、2、4、5巻特典)○「イラストペーパー」(3巻特典)○「描き下ろし漫画」(4巻連動購入特典)○「B6サイズ8P小冊子」(5巻連動購入特典)全て初版・帯付きです！！状態ですが全体的に良い方かと思われますが、一度人手に渡ったものですので細かい事が気になる方はご購入をお控え下さい。ご理解の上でのご購入をお願い致します。※+200円で匿名配送(らくらくメルカリ便)への変更が可能ですʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ#淀川ゆお#漫画#本#コミック#BLセット#BLまとめ売り#書籍・グッズ一覧⬆️漫画やアニメ関連の出品一覧です(^-^)
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