未開封 ニード・フォー・スピード ホット・パースート - PS3

ご覧いただきましてありがとうございます。こちらは、プレイステーション3専用ゲームソフトニード・フォー・スピードホット・パースート未使用、未開封です。追うか、追われるか？バトルに勝つことで新しいマシンやアイテムを入手し、ランクを上げて世界最速の警察またはレーサーの座を競え！見た目もパワーも尋常じゃない警察車両を駆り、逃げるマシンを捕まえる警察と、走るために生まれてきた美しいフォルムとあり得ないスピードのマシンですべてをぶっちぎるレーサー。両方の自分を楽しもう。よろしくお願いいたします。#プレイステーション3#ps3#ゲームソフト#レースゲーム#希少#ニードフォースピード#未使用#未開封



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