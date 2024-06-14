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未開封 ニード・フォー・スピード ホット・パースート - PS3
商品番号 I90723802187
商品名

未開封 ニード・フォー・スピード ホット・パースート - PS3
ブランド名 プレイステーション3
特別価格 税込 13,536 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきましてありがとうございます。こちらは、プレイステーション3専用ゲームソフトニード・フォー・スピードホット・パースート未使用、未開封です。追うか、追われるか？バトルに勝つことで新しいマシンやアイテムを入手し、ランクを上げて世界最速の警察またはレーサーの座を競え！見た目もパワーも尋常じゃない警察車両を駆り、逃げるマシンを捕まえる警察と、走るために生まれてきた美しいフォルムとあり得ないスピードのマシンですべてをぶっちぎるレーサー。両方の自分を楽しもう。よろしくお願いいたします。#プレイステーション3#ps3#ゲームソフト#レースゲーム#希少#ニードフォースピード#未使用#未開封
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