慶応遊撃隊【美品・MDCD日本版】

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■商品説明慶応遊撃隊は、セガ/メガCD用のスクロールシューティングビデオゲームです。ビクターエンタテインメントによって開発され、1993年に日本で最初に発売され、その後1994年にヨーロッパで、1995年に北米で発売されました。シリーズ：慶応遊撃隊活劇編プラットフォーム：メガドライブジャンル：アクションゲーム開発元：JVCケンウッド・ビクターエンタテインメント初リリース日：1993年8月6日販売元：JVCケンウッド・ビクターエンタテインメントモード：シングルプレイヤーコンピュータゲーム■商品状態・動作確認済・付属品：写真からご判断ください・商品状態：A（中古美品）■共通事項説明・出品物に関する共通説明はプロフィールの中に記載していますので、ご購入いただく前にぜひご確認ください。・出品一覧を見るには、下記のリンクからご覧ください#レアゲーム#レトロゲーム#海外版ゲーム#ゲーム正規品#プレミアソフト#kinjoinfo