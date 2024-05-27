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主要症状を基礎にした牛の臨床3
商品番号 L39566014113
商品名

主要症状を基礎にした牛の臨床3
ブランド名 Lspare
特別価格 税込 4,400 円
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商品詳細

牛の臨床3「主要症状を基礎にした牛の臨床3」監修:小岩政照/田島誉士定価20,000円●状態：かなり使用感があり、カバーは一部破れ、ページも全体的に下方がヨレています。●カバー：あり●書き込み：なし●その他、注意事項：こちらの商品は即購入していただいて構いません。中古品ということをご理解の上ご検討ください。
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