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【新品未使用】LE SSERAFIM ウンチェ ぬいぐるみ マスター
商品番号 B72800084783
商品名

【新品未使用】LE SSERAFIM ウンチェ ぬいぐるみ マスター
ブランド名 Bspare
特別価格 税込 3,599 円
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商品詳細

LESSERAFIMルセラフィムウンチェぬいぐるみ10cmマスター袋から出していますが、使用・外への持ち出し等一切しておりませんので状態は綺麗です⸝⸝◜ㅇ◝⸝⸝自宅で暗所保管していました。素人保管なので気になる方はご遠慮ください︎☺︎即購入◎ご購入前にプロフィールの一読お願いします♩*゜
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