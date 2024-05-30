【新品未使用】LE SSERAFIM ウンチェ ぬいぐるみ マスター

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商品詳細
LESSERAFIMルセラフィムウンチェぬいぐるみ10cmマスター袋から出していますが、使用・外への持ち出し等一切しておりませんので状態は綺麗です⸝⸝◜ㅇ◝⸝⸝自宅で暗所保管していました。素人保管なので気になる方はご遠慮ください︎☺︎即購入◎ご購入前にプロフィールの一読お願いします♩*゜
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