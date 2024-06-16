ゲームキューブ　本体　エンジョイプラスパック　オレンジ

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商品詳細
【外箱、説明書、付属品完備・動作確認済み】 【状態】・本体ロゴ部分に軽度の小傷はありますが、全体的に大きく目立つ傷や汚れ無く、程度は良好な状態です。・外箱に擦れあり。■除菌クリーニング済みの商品となります。
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