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セガサターン プレイステーション ゲーム機本体＋ソフト45本セット
商品番号 U48973990221
商品名

セガサターン プレイステーション ゲーム機本体＋ソフト45本セット
ブランド名 セガ
特別価格 税込 13,410 円
在庫状況 あり

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商品詳細

セガソニーゲーム機本体＋ソフト45本セットセガサターンAVケーブルACアダプターコントローラー箱説明書付きソフト10枚ドリームキャストAVケーブルACアダプターコントローラー箱説明書付きソフト5枚プレイステーションONEプレイステーション270000AVケーブルACアダプターONE用ACアダプター2用コントローラー2個メモリーカードONE用メモリーカード2用ONE箱説明書付きソフト15枚2箱説明書付きソフト15枚短時間ですが動作確認済みです。25年くらい前の機器のため、こちらで気が付かなかった瑕疵等があった場合も保証はございませんので、ご了承ください。その他、基本詳細はプロフィールに記載しています。
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