ニンテンドー64 クリアブルー、ゴールド 2台

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商品詳細
ニンテンドー64のクリアブルーとゴールドのセットとソフトセットです。ゴールドは、拡張パック付きですが蓋が黒です！本体とコントローラーに傷がありますが動作には問題ありませんでした。クリアブルーは、拡張パックではないです。本体とコントローラーに傷はほとんどありませんでした。ケーブル類が1台分しかないのでご了承くださいm(__)m古い商品ですので傷、汚れ等にご理解ある人が購入してください！
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