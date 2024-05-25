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ニンテンドー64 クリアブルー、ゴールド 2台
商品番号 F24783068227
商品名

ニンテンドー64 クリアブルー、ゴールド 2台
ブランド名 ニンテンドー64
特別価格 税込 6,929 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ニンテンドー64のクリアブルーとゴールドのセットとソフトセットです。ゴールドは、拡張パック付きですが蓋が黒です！本体とコントローラーに傷がありますが動作には問題ありませんでした。クリアブルーは、拡張パックではないです。本体とコントローラーに傷はほとんどありませんでした。ケーブル類が1台分しかないのでご了承くださいm(__)m古い商品ですので傷、汚れ等にご理解ある人が購入してください！
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