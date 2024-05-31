✡️名作　#スター! 特別編　('68米)2005年12月29日迄の期間限定

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サクッと歌おう♪3日間限定カラオケ歌合戦！ - SHOWROOM(ショールーム)



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✡️印は一押しオススメ商品～購入前コメント読んで下さい✡️此方はセール対象外品です✡️此方は先日アマゾンで美品を手に入れました⤴️～今では隠れた名作映画です…今月…購入したばかりの作品サウンド・オブ・ミュージックのロバートワイズとジュリーアンドリュースの名作ですが隠れた作品でスタンダードミュージカルの懐かしい音楽100着以上の衣裳と華やかな舞台の凄さと女優としてスターとしての生き様を…英国の舞台やデザイン等のアート等勉強や見本に役に立つ映画です～サウンド・オブ・ミュージック程ヒットはしなかったけど影の名作の一つです～兎に角ジュリーアンドリュースの魅力と歌声と芸人の全てが満遍なく溢れた名作です～✡️スター!特別編('68米)〈2005年12月29日までの期間限定出荷ジュリー・アンドリュース/リチャード・クレンナ/ロバート・ワイズ定価:￥3980(税抜き)～#ジュリー・アンドリュース#リチャード・クレンナ#ロバート・ワイズ#CD・DVD#日本語吹替え付き…#特典コメンテーター付き#３時間近い大作映画です～此方も返品キャンセルお取り置きお値下げしていませんので宜しくお願いしますらくらくメルカリ便にて配送#スター！#ロバート・ワイズ#ジュリーアンドリュース#吹き替え版つき～