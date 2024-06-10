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カプコン スペシャル セレクション 流星のロックマン エグゼ 設定画集 サントラ
商品番号 M33871006378
商品名

カプコン スペシャル セレクション 流星のロックマン エグゼ 設定画集 サントラ
ブランド名 Mspare
特別価格 税込 5,831 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カプコンスペシャルセレクションCAPCOMSPECIALSELECTION・流星のロックマン設定画集+サントラCD・ロックマンエグゼ設定画集(CD欠品)設定画集はどちらも一度パラパラめくったのみで、目立った傷や汚れもなく綺麗な状態です。表紙や裏表紙に折れ跡もついていません。CD盤面に傷はありません。ケースには多少の擦れ跡があります。24時間以内に発送いたします。よろしくお願いいたします。ロックマンオフィシャルコンプリートワークス
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