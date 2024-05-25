激レア品 ☆ ミスキャンパス 2003 DVD 写真集 2種セット

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商品詳細
激レア品☆ミスキャンパス2003DVD写真集2種セットかなりの激レア品です。恐らくもうこの場でしか手に入らないと思います。有名な女子アナの学生時代の映像と写真集も同封されております。※未開封でしたが、念のため一つだけ開封して動作確認しております。宜しくお願い致しますm(__)m
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