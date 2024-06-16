＃裁断済 Suction Denture パーフェクトガイド

この品は専用裁断機で綴じ口を裁断済です。基本的には書込みやマーカーは無いのですがスキャナーを通した際の薄いローラー痕がある場合がございます。裁断されてバラバラの状態で有る事をご理解の上ご購入お願い致します。・裁断済では有りますが全体的にキレイな 物なのでご安心ください。・梱包はOPP袋又はビニール袋等に入れ防水対策の上発送致します。★★★ お願い ★★★『裁断済』の意味がわかる方のみご購入下さい。※書籍によっては不要と思われる無印刷部分 の色紙を除いている場合もございます。※書込やマーカーのチェックをしており ますが見落とが無いとも言えません。 万が一有りましても全ページの１％未満はどうかお許し下さい。※新品時に付属品やDVDCDシリアルコード 等が付属していても商品説明で追加説明が 無い場合は付属しておりません。※同時に数点ご購入の場合も同梱が困難な為 まとめての発送は出来かねます。 お手数ですが個別購入下さい。※トラブル防止の為、 取り置きや専用はご対応致しかねます。※質問のやりとり中もご購入可能です。 先着ご購入者様優先です。※裁断済の為、新品本の裁断も商品の状態を 傷や汚れありにしてあります。万が一お取引の際に問題が発生した場合は誠実にご対応させて頂きますのでご安心下さい。「SuctionDentureパーフェクトガイド」佐藤勝史定価:￥8000#佐藤勝史#佐藤_勝史#本



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