週末価格！任天堂　Wii 本体ソフトその他大量

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Wii - wiiまとめ売りの通販 by ラクマ｜ウィーならラクマ



ニンテンドースイッチ ソフト 星のカービィ ディスカバリー ...

ご覧いただきありがとうございます。こちらの商品にはwii本体、ソフト23本をはじめwiifittrainerの台や太鼓の達人の太鼓やマリオカートのハンドル、wiiスピークそしてレンズクリーナーが入っております。週末値下げ中です！入っているソフト↓WiiカーズWiiマリオカートWiiWii桃太郎電鉄16北海道大移動の巻！WiiヤッターマWiiビックリドッキリマシンで猛レースだコロンWiiチョロQWiiWii428〜封鎖された渋谷で〜WiiWiiMusicWiiことばのパズル もじぴったんWiiデラックスWiiWiiSportsWiiビリーズブートキャンプ Wiiでエンジョイダイエット！WiiNewsuperMariobros.WiiWii太鼓の達人Wiiドドーンと2代目！WiiWiiであそぶ ピクミンWiiみんなのリズム天国WiiおどるメイドインワリオWii￼￼マリオパーティー8Wii大乱闘スマッシュブラザーズXWiiWiiでやわらかあたま塾Wii街へいこうよ どうぶつの森WiiはじめてのWiiWiiWiiSportsResortWiiポケパークWiiピカチュウの大冒険ソフト、本体ともに初期化をしております。太鼓は1つは大丈夫なのですが1つは太鼓の反応が悪くなっており満足に遊べません。Wiifittrainerの台は電池を入れ替えて動作確認しましたが、動作しませんでした。使用に伴うキズやスレがございます。中古品ということを充分理解した上でご購入ください。不明な点、質問があればコメントお願いします。コロナ禍で外出できない休日にいかがでしょうか？