「しろといろ」写真集 ・簡易梱包でらくらくメルカリ便での発送を予定してます。・ご購入前に必ずプロフお読みください。アミュモバ特別企画として2016年3月にスタートしたコラボレーション・アートプロジェクト『しろといろ』。“まだ誰も手にしていない物語の挿絵”をコンセプトに、白い衣装で撮影したアミューズ所属アーティスト8組の写真に多種多様なクリエイターが作品を重ね、それぞれ4枚の連続したアート作品に仕上げている。2015年に大反響を呼んだ「妄想図書館」に続き、待望の写真集発売が決定！8月末までにアミュモバで公開される8組の全作品に加え、アーティスト8組の未公開カットも多数収録予定。≪収録作品≫「INWHITEWONDERLAND」八木アリサ×OOCAMIDRAWINGS後藤寿方「不変」DEANFUJIOKA×桜田雛「CoreofReality/Quietism/Level/One'sMind'sShine」桜田通×KousukeShimizu「ミニパティ☆世界旅行」さくら学院クッキング部ミニパティ×TrigoeCana「17時のハロー」富田健太郎×MisuzuOyama「innocence」阿部菜渚美×Q-TA「fantoccini」水田航生×OOCAMIDRAWINGSAKKI「SONGSSAKURA」藤原さくら×池澤樹検索用アミューズ桜田通ディーンフジオカ山出愛子岡崎百々子日髙麻鈴BABYMETALベビーメタルベビメタベイビーメタル日髙麻鈴



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