江戸期 銅製鳥型 根付 提げ物 装飾品 文鎮☆時代物☆5D0901

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商品詳細
江戸期銅製鳥型根付提げ物装飾品文鎮☆時代物☆5D0901サイズ(約):長さ3.5㎝、最大幅3.3㎝、高さ5㎝、重さ157ｇ
http://narcologia.ru/goods/ordering192679.html
http://narcologia.ru/goods/marshal857480.html
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