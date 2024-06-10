魔法少女まどか☆マギカ　TVアニメBlu-ray全巻（完全生産限定版）

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商品詳細
新品未開封品と記載しましたが、第４巻から第６巻までが新品未開封品で、第１巻から第３巻までは開封済みとなっております。第１巻から第３巻までについては、背表紙の紙の色落ちが激しいですが、それ以外は目立った汚れ等はありません。第４巻から第６巻までについては、同じく背表紙の紙に若干の色落ちがありますが、開封していないため比較すると程度はよいかと思います。
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