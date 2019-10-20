プレイステーション5(ディスクドライブ搭載)。ペルソナ5 ザ・ロイヤル新品未開封

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「プレイステーション5」型番:CFI-1200Aディスクドライブタイプ未使用ですが一応動作確認のために、起動確認後、初期化いたしました。「ペルソナ5ザ・ロイヤル」新品未開封TSUTAYAで以上の値段で今年5月に購入。レシートつけます。買ったはいいもののやる時間が無くなってしまったので手放します。素人保管のため、気になるかたはご遠慮ください。#ゲーム#本体#PlayStation5#PlayStation_5