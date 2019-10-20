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プレイステーション5(ディスクドライブ搭載)。ペルソナ5 ザ・ロイヤル新品未開封
商品番号 K44952201832
商品名

プレイステーション5(ディスクドライブ搭載)。ペルソナ5 ザ・ロイヤル新品未開封
ブランド名 Kspare
特別価格 税込 23,902 円
在庫状況 あり

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商品詳細

「プレイステーション5」型番:CFI-1200Aディスクドライブタイプ未使用ですが一応動作確認のために、起動確認後、初期化いたしました。「ペルソナ5ザ・ロイヤル」新品未開封TSUTAYAで以上の値段で今年5月に購入。レシートつけます。買ったはいいもののやる時間が無くなってしまったので手放します。素人保管のため、気になるかたはご遠慮ください。#ゲーム#本体#PlayStation5#PlayStation_5
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