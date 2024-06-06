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悳 俊彦 : 心の手帖・トムズギャラリー



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悳俊彦 『斑鳩の里』油絵 - 通販 - gofukuyasan.com



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国芳イズム―歌川国芳とその系脈 武蔵野の洋画家 悳俊彦コレクション ...



悳（いさお）俊彦油絵展 小田急新宿店 | 猫アリーナ

悳俊彦（いさおとしひこ）『斑鳩の里』夕景の斑鳩、寝ぐらに帰る鳥、湿度や匂いまで伝わりそうな何とも言えない色と空気感です。絵のサイズ16.5cmx12.5cm額のサイズ37cmx32.5cmガラスの内側に経年の汚れがあります。（写真5）拭き取りたいのですが、裏の内部で絵を押さえている釘を外せずそのままです。申し訳ありません。即購入OKです。専用やお取り置きはしておりません。