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最終値下げ ZOOM R20 マルチトラックレコーダー MTR
商品番号 X36835692490
商品名

最終値下げ ZOOM R20 マルチトラックレコーダー MTR
ブランド名 ズーム
特別価格 税込 14,637 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2023年8月に購入しました。購入後の総使用時間は1時間程度でほぼ新品です。元々付属の電源アダプタに加え、SDカードをおまけとして同梱発送いたします。※箱はありません。ZOOM種類...マルチトラックレコーダーカラー···ブラック#ZOOMR20#zoomR20#MTR
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