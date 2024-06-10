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イナズマイレブン3 オーガ
商品番号 S28153596840
商品名

イナズマイレブン3 オーガ
ブランド名 Ssmall
特別価格 税込 4,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらはソフトのみとなります。追加料金でパッケージおつけすること可能です。極限育成されたキャラが複数います。マイナーなキャラも多数育成しています。画像に掲載されてるものは一部です。育成キャラの技レベルは基本MAXになっています。Wi-Fi限定配信の秘伝書や装備、ワールドホビーフェア限定のブレイブショットやてんくうおとしの秘伝書も購入できます。秘伝書、装備も一通り揃っています。他に確認したいキャラや極限育成してほしいキャラなどございましたらコメントまでお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/mobilehome840343.html
http://narcologia.ru/goods/providence561494.html
http://narcologia.ru/goods/revamp395622.html
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