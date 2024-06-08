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日置路花 書 万葉集 東歌
商品番号 Q35459712130
商品名

日置路花 書 万葉集 東歌
ブランド名 Qsmall
特別価格 税込 5,980 円
在庫状況 あり

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商品詳細

工芸青花にて購入した日置路花さんの書です和紙を台紙に表装したものw34、3h10cm万葉集は東歌から安志比奇乃夜末佐波妣登乃比登佐波尓麻奈登伊布兒我安夜尓可奈思佐(原文です日置さんは一部変えているようです)あしひきの山沢人の人さはにまなと言ふ子があやに愛しさ
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