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z900rs 50周年記念限定品　アルバム　カタログ　未開封（おまけ付き）
商品番号 I98576191072
商品名

z900rs 50周年記念限定品　アルバム　カタログ　未開封（おまけ付き）
ブランド名 Ismall
特別価格 税込 5,760 円
在庫状況 あり

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商品詳細

z900rs50周年モデル購入者への特別特典。新品未開封です。非売品なので希少な本となります。一度も開けてません。契約時にもらったカワサキ記念ボールペン（新品未使用）をおまけでお付けします。Kawasakiz900rs50thAnniversary購入者のみ付属で非売品です。Z50周年を記念して特別に制作され、1972年から2022年までの半世紀におけるカワサキZの歴史を紡いだカワサキ公式フォトブック。RSマニアのみならず、バイク好きの方必見アイテムのカタログになります。※注文確定後、早々にヤマト営業所に持ち込みで配送します。
http://narcologia.ru/goods/stair242200.html
http://narcologia.ru/goods/mythic847135.html
http://narcologia.ru/goods/interconnect317170.html
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