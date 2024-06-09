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- z900rs 50周年記念限定品 アルバム カタログ 未開封（おまけ付き）
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商品詳細
z900rs50周年モデル購入者への特別特典。新品未開封です。非売品なので希少な本となります。一度も開けてません。契約時にもらったカワサキ記念ボールペン（新品未使用）をおまけでお付けします。Kawasakiz900rs50thAnniversary購入者のみ付属で非売品です。Z50周年を記念して特別に制作され、1972年から2022年までの半世紀におけるカワサキZの歴史を紡いだカワサキ公式フォトブック。RSマニアのみならず、バイク好きの方必見アイテムのカタログになります。※注文確定後、早々にヤマト営業所に持ち込みで配送します。
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