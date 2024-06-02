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開拓者依田勉三
商品番号 Q64783269054
商品名

開拓者依田勉三
ブランド名 Qsmall
特別価格 税込 1,560 円
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商品詳細

開拓者依田勉三、池田得太郎著帯広十勝の開拓者、この方の苦労無くして、現在の十勝の発展はあり得ません。北海道神宮開拓神社へも合祀されています。温故知新、先人の苦労と知恵を改めて感じとれる大作です。第１刷です。
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