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- 1971年 天皇七捨年 天皇陛下 皇后陛下御訪欧記念。 株式会社国際情報社刊。
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商品詳細
豪華仕様本です。1971年に株式会社国際情報社より出されました、天皇七捨年、天皇陛下 皇后陛下御訪欧記念と題した本で御座います。ページ数は、320ページで、かなり重い本になります、昭和天皇がまだ、幼少期、青年期と、皇太子一家、そして、いろんな式典に出席されております、専用ケース、段ボール箱入り、ご興味のある方は是非よろしくお願いしますよう。
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