新品　洋書　アートブック　美術　画集　Warhol　複製画　アンディ・ウォーホル

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商品詳細
【残１】AndyWarhol:CommerceintoArt【日本未発売】アンディ・ウォーホルの人生と作品の詳細な年代順の要約が記されたハードカバータイプの洋書になります。100以上の作品が含まれます。ハードカバー:94ページ21.59x1.27x26.16cm海外製品の為、多少の傷などある場合がございます。気になる方はご購入お控えください。※角潰れ等の破損はないお品物をお送りしております。配送トラブルに関しては評価前にご連絡をお願い致します。お値下げ、写真の追加依頼などはお受けしておりません。アルヴァ・アアルトアントニ・ガウディザハ・ハディッドジョサイア・コンドルノーマン・フォスターフランク・ゲーリーフランク・ロイド・ライトミース・ファン・デル・ローエル・コルビュジエレンゾ・ピアノ安藤忠雄ラファエロアンソールオキーフカンディンスキーミケランジェロサルバドール・ダリヒエロニムス・ボスエドガー・ドガキルヒナークリムトクレーゴーギャンゴッホアンディ・ウォーホルコローボッティチェッリエゴンシーレシスレーシャガールマーク・ロスコレオナルド・ダ・ヴィンチスーティンスーラセザンヌドガピカソゴッホピサロフェルメールベーコンジャクソン・ポロックマグリットマッケマティスマネミロムンクモネモローモンドリアンリキテンスタインアンリ・ルソールドンルノワールホックニーラッセンフェルメール展作品集画集複製画印象派象徴主義写実主義ロマンDIYインテリア家具ヴィンテージアンティークモダンボタニカル観葉植物花図鑑辞書グラフィックアートデザインポップアートアニメーションコラージュ水彩画油絵RenoirMagritteVermeerCezanneMondrianPicassoPollockBotticelliDalíDaliVanGoghClaudeMonetPissarroHenriRousseauAndyWarholRothko
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