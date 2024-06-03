認知症ケア標準テキスト 2(各論)

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商品詳細
「認知症ケアの実際:認知症ケア標準テキスト2(各論)」日本認知症ケア学会定価:-#日本認知症ケア学会#本#社会／社会・福祉2枚目の本のみ少し使用しましたあとは未使用ですほかのテキストて勉強した為去年購入してます単品不可❌セット売りですペット❌タバコ❌
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