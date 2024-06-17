5 Nintendo Switch　ジョイコン　ネオンブルー　ネオンレッド

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ニンテンドースイッチ ジョイコン任天堂純正品中古品です。数回使用の後、保管されていたものになります。非常に綺麗です。ストラップ付箱は折り畳んで発送します。箱は保管中についてしまったスレや折れなどあります。オマケ程度にお考え頂ければ幸いです。即購入OK値下げNG状態につきましては画像より御確認、御判断をお願いいたします。中古品ですので記載や画像以外にも記載しきれない、画像に写りきらないスレや汚れなどがある場合があります。神経質な方、完璧、購入日などにこだわりのある方はご遠慮ください。スティック、ボタンの動作など異常はありません。正常な商品です。「ジャンク品ではありません。」安心保証のあるメルカリ便で発送いたします。スピード発送いたします。ネコポスで発送します。プチプチ封筒、プチプチに包んで封筒、ネコポス専用箱で発送など丁寧に梱包します。任天堂ニンテンドースイッチNintendoSwitch本体Joy-conジョイコンリモコンワイヤレスコントローラーJoyconJoy-connitendoジョイコン修理