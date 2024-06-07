ドナルド　フォルクスワーゲン　ビンテージ　Disney レトロ

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商品詳細
送料無料即購入歓迎何十年も前に祖父が購入したものです長期保管のため箱にダメージありドナルドと車は比較的綺麗だとおもいますが素人保管のため細かな傷汚れあるとおもいます。ご理解いただける方購入よろしくお願いします。一度動作確認したところ動きました。ブランド：増田屋コーポレーション(MasudayaCorporation)ドナルドダックVWフォルクスワーゲンブリキトイWind-Upぜんまい式増田屋ヴィンテージキャラクター···ディズニー#レトロ#ドナルド#昭和#ディズニーランド40周年#ディズニー#トミー#昭和#レトロ#ブリキ#超合金#ダンボ#ミッキー#ゼンマイ#フィギュア#ディズニー50周年#ディズニーシー20周年キャラクター···ディズニー#ディズニーランドレトロディズニーヴィンテージ
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