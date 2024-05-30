レンズ、電池新品交換 メンテ済み　円傷対策設置　　SCPH-90000　381

ピックアップレンズ電池 新品交換・本体 表面傷あり・メガネ電源ケーブル ・AVケーブル端子 ・コントローラー ・メモリーカード 1・オマケソフト 1【清掃】本体の内部の細かい所まで清掃済。コントローラも外部綺麗に清掃、接点復活剤もしておきました。埃や手あか等の部分に、かなりの時間をかけて、補修、清掃。仕上げにツヤ出し処理をしました【メンテナンス】●レンズレンズ新品交換●冷却ファン埃除去●内蔵電池を新品に交換●内部摺動箇所グリス注油●レンズユニット内部をグリス、無水アルコールなどで綺麗に清掃●USBポート・スロット部接点復活剤●外装クリーニング 無水エタノール●ディスク円周キズ対策 対策部分を何回も手で押し込んでいます。円傷対策棒設置●コントローラー誤作動防止対策劣化部品補修、接点復活剤を使いました●メモリーカード端子(プレイステーション側)清掃接点復活剤を使いました●コントローラークリーニング 無水エタノールなど メンテナンスをしていますけれども、配線等のメンテナンスはできません。また機種によっては起動直後にノイズが少し入ることや冷却ファンの音がする時もがありますが、故障ではなく古いものですから、そのようなことが起こることもあります。その上で納得いただき購入いただけたらと思います通電起動→OK・（裏が青色、黒色、銀色）→OK



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