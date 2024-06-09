極美品 任天堂 ドンキーコング DONKEY KONG

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写真通り、かなり状態の良い品物です。風通しの良い暗所で保管しておりました。プレイはしておりませんが、起動確認済み。掲載写真を確認の上、NCNRでお願い致します。※値下げ予定なし#昭和レトロ#スーパーマリオ#GAMEBOY#ニンテンドー#Nintendo